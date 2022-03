ESCAPADES EN MAINE SAOSNOIS – INITIATION À LA PÊCHE À MAMERS Mamers, 14 avril 2022, Mamers.

2022-04-14 14:30:00 – 2022-04-14 16:30:00

Mamers Sarthe

EUR 2 2 Taquiner le goujon ça à l’air simple et pourtant… Alors pourquoi ne pas découvrir cette activité nature avec des passionnés qui vous donneront leurs trucs et astuces pour bien débuter ?

Au cour de cette après-midi vous aller découvrir trois technique de pêche :

Une pêche au coup à la canne sans moulinet , une pêche au coup au feeder et une pêche itinérante au lancer de leurres.

Atelier ouvert aux enfant à partir de 8ans, accompagné d’un adulte. 2€/enfant

matériel fourni

tenue adaptée en fonction de la météo

sur inscription, places limitées

en partenariat avec l’animateur nature du “Centre Social Intercommunal” et La Gaule du Saosnois.

contact@tourisme-maine-saosnois.com +33 2 43 97 60 63

