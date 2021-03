ESCAPADES EN MAINE SAOSNOIS – INITIATION À LA PÊCHE À MAMERS, 5 mai 2021-5 mai 2021, Mamers.

ESCAPADES EN MAINE SAOSNOIS – INITIATION À LA PÊCHE À MAMERS 2021-05-05 – 2021-05-05

Mamers 72600

EUR 0 Taquiner le goujon ça à l’air simple et pourtant… Alors pourquoi ne pas découvrir cette activité nature avec des passionnés qui vous donneront leurs trucs et astuces pour bien débuter ?

Atelier ouvert aux enfant à partir de 8ans, accompagné d’un adulte. 2€/enfant

matériel fourni

tenue adaptée en fonction de la météo

sur inscription, places limitées

en partenariat avec l’animateur nature du « Centre Social Intercommunal » et La Gaule du Saosnois.

