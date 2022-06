ESCAPADES EN MAINE SAOSNOIS – COUP D’OEIL SUR MAMERS

26 juillet 2022



2022-07-26 – 2022-07-26 EUR 3 Brigitte, guide passionnée, vous contera la place Carnot : ses halles incontournables, la discrète église St Nicolas, le majestueux théâtre, sans oublier ses mystérieuses coulées…

Vous deviendrez incollable sur le cœur de la cité mamertine !

RDV à 10h30 à l’Office de Tourisme à Mamers.

Tarif : 3€, gratuit moins de 12 ans. Sur inscription avant le lundi 25 juillet.

Vous deviendrez incollable sur le cœur de la cité mamertine !

RDV à 10h30 à l’Office de Tourisme à Mamers.

Tarif : 3€, gratuit moins de 12 ans. Sur inscription avant le lundi 25 juillet.

