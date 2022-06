ESCAPADES EN MAINE SAOSNOIS – CHIENS ET CHEVAUX, RENCONTRE AVEC DES PASSIONNÉS Saint-Rémy-des-Monts Saint-Rémy-des-Monts Catégories d’évènement: Saint-Rémy-des-Monts

Sarthe

ESCAPADES EN MAINE SAOSNOIS – CHIENS ET CHEVAUX, RENCONTRE AVEC DES PASSIONNÉS Saint-Rémy-des-Monts, 2 août 2022, Saint-Rémy-des-Monts.

Saint-Rémy-des-Monts Sarthe

2022-08-02 13:30:00 – 2022-08-02 17:30:00

Sarthe Saint-Rémy-des-Monts RDV à 14h, Nicolas JAULNEAU entraineur de trotteurs à St Rémy des Monts nous reçoit dans son écurie pour nous présenter le travail quotidien d’un entraîneur. A 16h, Sandrine et Hubert GUILLET nous accueillent ensuite dans leur ferme à Villaines La Carelle et nous font partager leur passion des animaux. Ils nous présentent leur meute de chiens anglo-français de petite vénerie, spécialisée dans la chasse aux lièvres.

