du samedi 23 octobre au dimanche 24 octobre à Gare d’Anjou

Du petit port de Saint-Goustan aux rochers roses de Ploumanac’h, en passant par Pont-Aven, merveilleuse cité des peintres, les escapades de l’artiste l’ont menée à la découverte émerveillée des côtes bretonnes. Terre de lumière, de contrastes, transparence des eaux aux nuances bleues ou vertes, l’oeil du peintre ne peut que succomber. Catherine Allais vous invite au voyage du pays Bigouden au Trégor, d’un port à l’autre, de phare en phare, au fil de l’eau et des pigments …

Entrée libre

Exposition – Aquarelles Gare d’Anjou 5, rue Jean Macé 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire Loire-Atlantique

2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-24T10:00:00 2021-10-24T18:00:00

