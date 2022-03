ESCAPADES AUX ORPELLIÈRES Magalas Magalas Catégories d’évènement: Hérault

2022-04-26 – 2022-04-26

Organisé par la Médiathèque Kalliopé. Au programme : 15h Visite guidée des Orpellières. A 17h Atelier de découverte œnologique avec histoire de nos différents terroirs et dégustation de vins avec Amaury, ancien vinificateur. Tarif : 24€/personne. Sur inscription à la Médiathèque.

