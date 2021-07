Escapades au Port de Grignon Port de Grignon, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Vieilles-maisons-sur-joudry.

Escapades au Port de Grignon dans le cadre du Loiret au fil de l’eau, présentation du nouveau Relais des Ecluses et des nouveaux projets en cours, conférence sur la construction du futur coche d’eau du canal, balades découvertes pédestres et vélo autour du Canal, de la Rigole et des Etangs, visite de la Belle de Grignon, promenades en bateau de Loire, halage de la péniche avec des ânes du Berry. Animations Yoga, jeux de bois, paddle, canoë. Expositions et conférences. Concerts Fis d’Galarne de Gien, guinguette, restauration et buvette en plein air… Grignon sous les étoiles avec une Féerie lumineuse, Stars Europe à partir de 23h (samedi soir). Entrée et parking gratuits.

Voir https://belledegrignon.fr/

