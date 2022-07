Escapades au Lac de Pont : Elgo danse Pont-et-Massène, 21 juillet 2022, Pont-et-Massène.

Escapades au Lac de Pont : Elgo danse

2022-07-21 19:30:00 – 2022-07-21 20:30:00

EUR 0 0 Séance proposée par Forme et Ten’danse : danse sportive et sensuelle qui contribue au cardio, au renforcement musculaire des cuisses, abdos et fessiers

