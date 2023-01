ESCAPADES Aix-en-Provence, 25 janvier 2023, Aix-en-Provence . ESCAPADES 24 Avenue Henri Poncet La Fontaine Obscure Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône La Fontaine Obscure 24 Avenue Henri Poncet

2023-01-25 – 2023-02-17

La Fontaine Obscure 24 Avenue Henri Poncet

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Escapades, est un projet artistique, fruit de sept années de photographie. Il est pensé comme une frise continue présentant des vues glanées aux quatre coins du monde.

L’espace et le temps s’y retrouvent ainsi confondus.

La frise amène le spectateur à « voyager » de la première à la dernière image, sachant qu’il n’y a aucun sens imposé.



Les paysages urbains, naturels, les natures mortes et autres clichés s’enchaînent et entrainent le spectateur dans un univers clair-obscur multiforme mais cohérent.



In fine, Escapades se réfère autant à des voyages physiques à travers le monde, qu’à des aller-retours entre des sujets d’études variés, qu’au cheminement accompli par le spectateur lors de la lecture de la frise.



Vernissage le 25 janvier à 18h30 Exposition des photographies de LO KEE contact@fontaine-obscure.com +33 4 42 27 82 41 https://fontaineobscure13.wixsite.com/photographie/actualite La Fontaine Obscure 24 Avenue Henri Poncet Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône La Fontaine Obscure 24 Avenue Henri Poncet Ville Aix-en-Provence lieuville La Fontaine Obscure 24 Avenue Henri Poncet Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

ESCAPADES Aix-en-Provence 2023-01-25 was last modified: by ESCAPADES Aix-en-Provence Aix-en-Provence 25 janvier 2023 24 Avenue Henri Poncet La Fontaine Obscure Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône