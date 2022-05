Escapade vers Les Glénan, 27 juillet 2022, .

Escapade vers Les Glénan

2022-07-27 09:00:00 – 2022-07-27 18:00:00

Une journée de mer en goëlette avec skipper pour découvrir un archipel de rêve et passer une journée inoubliable en famille.

Au départ de la rivière du Bélon, le Fillao vous attend pour une journée inoubliable. Après avoir embarqué et hissé les voiles, vous glisserez le long de la côte en laissant derrière vous l’estuaire de l’Aven et du Bélon. Sur bâbord, le soleil est déjà hautet au loin l’île de Groix vous salue. Sur tribord, le phare de port Manech’ vous souhaite bon vent ! Cap sur Penfret et l’archipel des Glénan !

Tarif réduit à partir de 4 personnes, merci de nous contacter.

A partir de 4 ans.

