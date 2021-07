Escapade sur la RN7, vun Kutzehüse uf Juan-les-Pins Maison Rurale de l’Outre-Forêt, 8 août 2021-8 août 2021, Kutzenhausen.

Escapade sur la RN7, vun Kutzehüse uf Juan-les-Pins

du dimanche 8 août au dimanche 12 septembre à Maison Rurale de l’Outre-Forêt

« Parfois, c’est bien dommage, on n’a pas le choix, il faut rentrer chez soi… ». Scénario : 1968, une famille alsacienne quelque peu (extra)ordinaire est sur le retour de vacances après avoir passé 15 jours à Juan-les-Pins et sillonné, au prix de déboires, le goudron de la mythique Route Nationale 7. Cigales, pins parasols et bains de soleil seront vite oubliés lorsqu’arrive la panne en Outre-Forêt. Un mari à bout de nerfs, une belle-mère éreintante, un spécialiste de l’huile locale, une fermière authentique, un pique-nique animé, le tout sur fond de petites et grandes mécaniques. Texte en français écrit spécialement pour cette animation par Frédérique Studer. Ce spectacle se décline en 4 tableaux : 1. En panne ! 2. Avec Antar, plus de traquenards ! 3. A la découverte des voitures miniatures. 4. Un pique-nique authentique. L’exposition de voitures miniatures « Des autos dans le rétro » sera toujours accessible pour vadrouiller au fil de l’Histoire et retomber en enfance. Suivez aussi « l’épopée d’une goutte d’huile Antar » avec les nombreux objets prêtés par le Musée français du Pétrole. • De 11h à 18h : Exposition de voitures miniatures « Des autos dans le rétro ». • A partir de 16h : Animation théâtrale « Escapade sur la RN7, vun Kutzehüse uf Juan-les-Pins » du Théâtre des 2 Haches. L’accès à l’évènement nécessite la présentation d’un certificat sanitaire.

Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement : 14€ / Pass famille : 14€

Dimanches 8 et 29 août, ainsi que dimanche 12 septembre à partir de 16h, la Maison Rurale repart sur la route des vacances avec les saynètes du Théâtre des 2 Haches.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T11:00:00 2021-08-08T18:00:00;2021-08-29T11:00:00 2021-08-29T18:00:00;2021-09-12T11:00:00 2021-09-12T18:00:00