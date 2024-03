Escapade Sportive-Croq’Vacances Chambon Village Maudeuil, dimanche 7 juillet 2024.

Escapade Sportive-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 13 juillet Chambon Village 599 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T08:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T18:58:00+02:00

Prépare-toi à vivre une aventure exceptionnelle avec ce séjour à Eymouthiers, en Charente. Nous avons conçu un programme excitant qui te promet des moments inoubliables et des défis stimulants au coeur de la nature préservée !

Tu t’initieras au paddle sur les eaux paisibles d’un lac pittoresque. Cette activité sera également l’occasion de profiter d’une baignade rafraichissante sous le soleil charentais. A travers la séance d’escalade tu trouveras ton bonheur sur les parois rocheuses adaptées à tous les niveaux. Encadré(e) par nos Moniteurs Brevetés d’État, tu développeras tes compétences de grimpeur en toute sécurité. Pour une dose supplémentaire d’adrénaline, tu testeras tes limites dans notre parcours d’accrobranche, perché dans les cimes des arbres.

Tu laisseras libre cours à l’imagination avec nos grands jeux en plein air. Des défis stratégiques aux épreuves d’équipe, chaque activité sera conçue pour encourager la collaboration, la créativité et le plaisir en plein air.

Tu te suspendras dans les airs et survoleras le paysage grâce à notre tyrolienne époustouflante. Tu développeras tes compétences d’orientation avec notre course d’orientation à travers les sentiers boisés d’Eymouthiers. Tu apprendras aussi à lire une carte, à utiliser une boussole et à travailler en équipe pour résoudre des énigmes qui te guideront à travers la nature luxuriante de la Charente.

Chaque soir, nos animateurs t’auront préparé des jeux et des veillées mémorables. Tu aura l’occasion de créer des souvenirs durables tout en tissant des liens avec tes nouveaux amis de la colonie. Située au coeur de la Charente, Eymouthiers offre un cadre idéal pour cette escapade sportive. Des paysages naturels spectaculaires aux sentiers boisés, chaque coin de la région invite à l’exploration et à l’émerveillement. Le séjour « Escapade Sportive » à Eymouthiers promet une expérience où le sport, l’aventure et la camaraderie se rencontrent. Prépare-toi à plonger dans une semaine d’activités palpitantes et d’exploration dans un environnement enchanteur. Nous avons hâte de partager cette aventure avec toi !

Chambon Village Le Chambon, 16220 Eymouthiers Maudeuil 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-escapade-sportive_171.html »}]

colonie canoë

Croq’ Vacances