Escapade romantique pour la St Valentin Clos Castel Casteljaloux, mercredi 14 février 2024.

Escapade romantique pour la St Valentin Clos Castel Casteljaloux Lot-et-Garonne

Nuit magique, dîner romantique, moments spéciaux.

Hébergement pour 2 personnes en chambre double ou en villa T2.

2 petits déjeuners buffet.

Un accès spa de 90 min.

2 menus « Saint Valentin » au sein de La Vieille Auberge (boissons non incluses)

– apéritif tomate cerise façon pomme d’amour, oeuf de caille, gougère parmesan

– amuse bouche sorbet au lait de chèvre, espuma betterave et truffe

– entrée crevettes bleuessnackées, avocat, salade céleri rémoulade curry colombo et citron vert, gel piquillos

– plat poitrine de poulet fermier gingembre et noix de coco, fruits exotiques, légumes

– fromages sélection de fromages affinés (supplément 10€)

– dessert macaron à la rose, ganache pistache, crème glacée safran EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-15

Clos Castel 13 Avenue du 8 Mai 1945

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

