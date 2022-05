Escapade retour à soi : week-end déconnexion Lalaye, 24 juin 2022, Lalaye.

Escapade retour à soi : week-end déconnexion Lalaye

2022-06-24 – 2022-06-26

Lalaye Bas-Rhin Lalaye

EUR Et si nous partions en week-end ?

Un week-end hors du temps dans un lieu magique remplie de belles ondes. Exploration des 5 sens en pleine nature à l’aide des énergies du Reiki, des pratiques de sylvothérapie, de la cueillette, du massage et bien sur pleins d’autres surprises.

C’est un week end tout comprit qui t’est proposé : pension complète avec des repas bio et vegan et logement en dortoir. Et nous pourrons même profiter du bain Nordique.

+33 7 83 67 05 86

Lalaye

dernière mise à jour : 2022-05-04