Escapade-Raid Natural Trophée Dampierre-sur-Boutonne, samedi 6 juillet 2024.

Escapade-Raid Natural Trophée Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime

Descriptif Raid N.T

Raid par équipe de 3 sur 2 jours canoë; VTT; course pédestre; tir carabine; tir arc; …

* Raid « Aventuriers » âge 16 ans et plus… Distances jour 1 65 KM: et jour 2 :1 O km

* Raid « Découverte » âge 15 ans et plus ..

45 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 09:30:00

fin : 2024-07-07 17:30:00

Impasse du camping

Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine pierre.autexier@orange.fr

L’événement Escapade-Raid Natural Trophée Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2024-02-20 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme