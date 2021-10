Eaux-Bonnes LE CARDET-GOURETTE Eaux-Bonnes, Pyrénées-Atlantiques ESCAPADE PYRÉNÉENNE LE CARDET-GOURETTE Eaux-Bonnes Catégories d’évènement: Eaux-Bonnes

Le séjour escapade pyrénéenne propose de découvrir la montagne dans un cadre privilégié à 1400 m d’altitude. Escalader la roche calcaire , apprendre à se servir d’une boussole, lire une carte IGN, analyser le paysage en l’observant , en le dessinant . Les artistes pourront créer des oeuvres éphémères avec des éléments de la nature. Une randonnée pour comprendre les usages de l’eau en montagne. La visite de la “falaise aux vautours” pour découvrir les rapaces pyrénéens. Des séances apprenantes en salle pour faire le lien avec le terrain . En soirée les veillées seront l’occasion de faire des jeux coopératifs, le choix des enfants sera bienvenu. Les animateurs présents du matin au soir ainsi qu’une présence de nuit.

400

Un séjour riche en découvertes et en partage. LE CARDET-GOURETTE EAUX BONNES Eaux-Bonnes Cardet Pyrénées-Atlantiques

2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T22:00:00;2021-10-26T08:00:00 2021-10-26T22:00:00;2021-10-27T08:00:00 2021-10-27T22:00:00;2021-10-28T08:00:00 2021-10-28T22:00:00;2021-10-29T08:00:00 2021-10-29T14:00:00

