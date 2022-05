ESCAPADE PYRÉNÉENNE Chalet le Cardet, 18 août 2022, Gourette.

ESCAPADE PYRÉNÉENNE

du jeudi 18 août au jeudi 25 août à Chalet le Cardet

ESCAPADE PYRENEENNE Les activités sportives sont organisées directement par le Cardet avec le matériel qui lui est propre et encadrées par des moniteurs diplomés qui prennent en charge un groupe pour la journée. Ils passent ainsi 6 à 7 heures avec les enfants et partagent leur passion pour leur région et leur activité, certes durant sa pratique mais également durant les temps de repas et de détente. L’ensemble des équipements de protection individuels (e.p.i.) est soumis aux tests de contrôle annuels et renouvelé dans les délais. Escalade : (1 séance). En rocher école, les enfants s’initient sur des parois pouvant atteindre 40 m. Equipé chacun d’un baudrier, ils sont assurés «en moulinette» avec des sytèmes autobloquants. Le site se trouve dans le cirque de Gourette, mais nécessite un parcours d’approche de 15 à 45 mn. En cas de mauvais temps, nous nous déplaçons en bus au vaste mur d’escalade intérieur de Laruns. Accrobranche : Une journée dans les arbres à la forêt suspendue des Eaux-Bonnes . VTT : Une séance d’initiation sur terrain plat et une descente sur pentes herbeuses. Une journée course d’orientation et construction de cabanes. Une randonnée vers le lac d’Anglas Feux de camps Veillées contes Jeux collectifs et coopératifs : La plupart des activités permettront la coopération et la création collective, mais les animateurs sur des temps plus informels mettront en place des jeux de « colo »où chacun trouvera sa place.

465

Un séjour riche en découvertes d’activités sportives et ludiques qui te feront aller à la rencontre de l’environnement montagnard

Chalet le Cardet Gourette Gourette Pyrénées-Atlantiques



2022-08-18T17:30:00 2022-08-18T23:30:00;2022-08-19T08:00:00 2022-08-19T23:00:00;2022-08-20T08:00:00 2022-08-20T23:00:00;2022-08-21T08:00:00 2022-08-21T23:00:00;2022-08-22T08:00:00 2022-08-22T23:59:00;2022-08-23T08:00:00 2022-08-23T23:30:00;2022-08-24T08:00:00 2022-08-24T23:30:00;2022-08-25T08:00:00 2022-08-25T12:30:00