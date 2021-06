ESCAPADE PASSA PAÏS Colombières-sur-Orb, 15 août 2021-15 août 2021, Colombières-sur-Orb.

ESCAPADE PASSA PAÏS 2021-08-15 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-15 13:00:00 13:00:00

Colombières-sur-Orb Hérault Colombières-sur-Orb

Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

Escapade Passa Paìs

Visite à bicyclette. Empruntez l’ancienne voie ferrée Bédarieux-Mazamet pour mieux comprendre le territoire, sa géologie et son histoire, à travers les paysages du Caroux et de la vallée du Jaur. Si la création de la ligne de chemin de fer Bédarieux-Castres de 1860 à 1880 a nécessité la construction de nombreux ouvrages d’art, vous découvrirez, au départ de Colombières sur-Orb et en arrivant à Olargues, des villages au passé médiéval…

Suivez le Guide : Explorer le Pays

Visite à bicyclette. Empruntez l’ancienne voie ferrée de Colombières sur Orb à Olargues

Suivez le Guide : Explorer le Pays

Visite à bicyclette. Empruntez l’ancienne voie ferrée de Colombières sur Orb à Olargues

Le Pays d’art et d’histoire du Haut Languedoc et Vignobles vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir, à travers l’histoire, le patrimoine et l’architecture, les multiples facettes du territoire.

Escapade Passa Paìs

Visite à bicyclette. Empruntez l’ancienne voie ferrée Bédarieux-Mazamet pour mieux comprendre le territoire, sa géologie et son histoire, à travers les paysages du Caroux et de la vallée du Jaur. Si la création de la ligne de chemin de fer Bédarieux-Castres de 1860 à 1880 a nécessité la construction de nombreux ouvrages d’art, vous découvrirez, au départ de Colombières sur-Orb et en arrivant à Olargues, des villages au passé médiéval…

dernière mise à jour : 2021-06-16 par