### Escapade œnotouristique pédestre de 2h avec un guide dans le célèbre vignoble d’Aÿ-Champagne et dégustations des 3 fameux spiritueux de la Champagne : Ratafia, Fine de la Marne et Marc de Champagne. ► Envie d’une escapade œnotouristique pédestre en Champagne en pleine nature dans les vignes avec un guide local ? Cette balade découverte instructive de 2h dans le célèbre vignoble d’Aÿ-Champagne (mon village) proche d’Epernay et de Reims vous ravira et complètera parfaitement vos autres visites ! ► Au programme, au cœur des vignes, nous parlerons de ce terroir exceptionnel classé au plus haut de l’_Appellation Champagne en Grand cru_ et de son histoire. Vous vous immergerez dans les coteaux historiques de la Champagne classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et je vous y expliquerai le travail de la vigne, la viticulture durable, l’histoire de la Champagne et du Champagne, son processus d’élaboration, ses secrets… et nous y croiserons très certainement des vignerons et des célèbres Maisons de Champagne travaillant leurs terres ! ► Nous visiterons aussi une partie du village et nous nous arrêterons devant les propriétés et les vignes des Maisons de Champagne prestigieuses d’Aÿ telles que Bollinger, Deutz, Ayala … ► Vous aurez bien mérités ensuite de déguster les 3 célèbres spiritueux de la Champagne (Ratafia, Fine de la Marne et Marc de Champagne) de la Distillerie Goyard d’Ay qui est la plus ancienne et importante distillerie de la Champagne. ► Et si vous avez des enfants, tout au long de cette escapade, des explications et des indices leurs seront donnés leur permettant de trouver le trésor naturel de la champagne. Au cœur de la nature, en plein air, dans les coteaux historiques de la Champagne classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, cette chasse au trésor sera l’occasion pour eux de comprendre aussi le cycle végétatif de la vigne. Une attention particulière pédagogique est apportée à la dimension écologique et au respect de l’environnement. Les enfants dégusteront un jus de raisin bio.

25€ adultes, 5€ enfants. Sur inscription. Chaussures confortables pour la marche ou baskets.

