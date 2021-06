ESCAPADE OCÉANE – Saint-Palais Centre Louis Gaston Roussilat, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Palais-sur-Mer.

ESCAPADE OCÉANE – Saint-Palais

du samedi 17 juillet au vendredi 30 juillet à Centre Louis Gaston Roussilat

**Sur la côte atlantique, Un souffle d’aventures t’attend ! Le vent gonflera les voiles de ton funboat, Tu seras invité(e) à parcourir le bord de mer lors des grands jeux sportifs, de la pêche à pied, d’initiation au char à voile ou des parties de baignades.** Situé dans le département de la Charente-Maritime et en bordure de l’océan Atlantique, Saint-Palais-sur-Mer est une des stations touristiques les plus attrayantes du Pays Royannais. Elle offre, dans un espace de verdure, une multitude de paysages bordés de forêts, de grandes plages de sable fin et de côtes rocheuses. Saint-Palais-sur-Mer, c’est aussi une station très animée offrant au public de nombreuses animations en centre-ville et sur l’esplanade de la Grande Côte que l’on rejoint par le sentier des douaniers. Les plages, parsemées de ces fameux carrelets, font face aux côtes du Médoc et au majestueux phare de Cordouan.

810 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Louis Gaston Roussilat 73 avenue de la grande côte – 17420 saint palais sur mer Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T00:00:00 2021-07-18T23:59:00;2021-07-19T00:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T23:59:00;2021-07-26T00:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T14:30:00