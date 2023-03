Escapade nocturne, 14 mars 2023, Mios .

Escapade nocturne

Mios 33380

2023-03-14 – 2023-03-14

Mios

33380

EUR Une escapade nocturne dans l’univers des chouettes, ça vous tente ?

À travers différentes approches, Mathilde vous propose d’entrer dans l’univers des chouettes, avant de partir en quête de ces oiseaux mystérieux sur Mios.

Une balade qui fait peur ? Non, juste une belle odyssée en pleine nature !

Cette année, Mathilde vous propose 4 dates : les 14, 15, 21 et 22 mars, entre 18h et 18h30 (précisions données lors de la confirmation d’inscription).

Inscrivez-vous vite par mail à une de ces sessions : a.nature@villemios.fr

Durée : 1h30/2h

Places limitées : 12 personnes/escapade.

Balades gratuites proposées par la Ville de Mios !

Prévoir des vêtements chauds et de terrain.

Alors, vous laisserez-vous tenter par cette jolie balade noctur

Mios

