Escapade nature : « sur les traces du castor » Cuisery Cuisery Catégories d’évènement: Cuisery

Sane-et-Loire

Escapade nature : « sur les traces du castor » Cuisery, 25 octobre 2022, Cuisery. Escapade nature : « sur les traces du castor »

126, rue de l’Eglise Centre EDEN Cuisery Sane-et-Loire Centre EDEN 126, rue de l’Eglise

2022-10-25 10:00:00 – 2022-10-25 15:00:00

Centre EDEN 126, rue de l’Eglise

Cuisery

Sane-et-Loire Cuisery 7 EUR Activité en extérieur et en intérieur. A partir de 8 ans. A partir de 8 ans.

Partez à la recherche des traces et indices laissés par le castor. Vous découvrirez ainsi son étonnant mode de vie et ses caractéristiques. Au programme : sortie terrain et atelier taillage de bois. Prévoir le pique-nique.

Sur réservation. Nombre de places limité. Sortie en journée : tarif escapades nature + supplément visite libre de l’espace muséographique. eden71@saoneetloire71.fr +33 3 85 27 08 00 http://centre-eden71.fr/ Centre EDEN 126, rue de l’Eglise Cuisery

dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Cuisery, Sane-et-Loire Autres Lieu Cuisery Adresse Cuisery Sane-et-Loire Centre EDEN 126, rue de l'Eglise Ville Cuisery lieuville Centre EDEN 126, rue de l'Eglise Cuisery Departement Sane-et-Loire

Cuisery Cuisery Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cuisery/

Escapade nature : « sur les traces du castor » Cuisery 2022-10-25 was last modified: by Escapade nature : « sur les traces du castor » Cuisery Cuisery 25 octobre 2022 126 Cuisery rue de l'église Centre EDEN Cuisery Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Cuisery Sane-et-Loire