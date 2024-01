Escapade nature « sur les traces du castor » Centre EDEN Cuisery, jeudi 29 février 2024.

Activité en extérieur et en intérieur.

À partir de 9 ans.

Partez à la recherche des traces et indices laissés par le castor. Vous découvrirez ainsi son étonnant mode de vie et ses caractéristiques.

Au programme sortie terrain et atelier taillage de bois.

Prévoir le pique-nique.

Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte ( hors stages).

Rendez-vous à 15 min avant au Centre EDEN.

Réservation en ligne ou par téléphone.

Visite de l’espace muséographique incluse.

Véhicule obligatoire pour toute sortie terrain. EUR.

Centre EDEN 126, rue de l’Eglise

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté eden71@saoneetloire71.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29

fin : 2024-02-29



