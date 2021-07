ESCAPADE NATURE RANDO Saint-André-des-Eaux, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-André-des-Eaux.

ESCAPADE NATURE RANDO 2021-07-03 – 2021-07-03

Saint-André-des-Eaux Loire-Atlantique

Immergez-vous en Brière avec un guide de l’office de tourisme pour une balade pédestre afin d’observer la faune et la flore de ce territoire d’exception. Partez à la découverte du 2e marais le plus grand de France et ressourcez-vous ! Pensez à réserver votre balade et partez à l’aventure.

pointjacky@aol.com http://www.chalandsfleuris.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-27 par