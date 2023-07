LOCATION DE CANOE KAYAK – ESCAPADE NATURE Escapade Nature Port-Saint-Père, 1 juillet 2023, Port-Saint-Père.

Port-Saint-Père,Loire-Atlantique

De 1 heure à la journée, arpentez l’Acheneau et le Tenu en toute discrétion à bord de vos canoë-kayak..

Mardi 10:00:00

Escapade Nature Rue de la Morinière

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire



From 1 hour to a full day, paddle the Acheneau and the Tenu in complete discretion on board your canoe.

Desde 1 hora hasta un día completo, reme el Acheneau y el Tenu con total discreción a bordo de su canoa.

Von einer Stunde bis zu einem ganzen Tag können Sie die Flüsse Acheneau und Tenu in aller Stille mit dem Kanu oder Kajak befahren.

