BALADE CANOË & APÉRO Escapade Nature Port-Saint-Père, 13 juillet 2023, Port-Saint-Père.

Port-Saint-Père,Loire-Atlantique

Une balade en canoë acccompagnée d’un apéro… Au crépuscule, vivez un moment privilégié dans le marais avec une lumière et une ambiance envoutante….

2023-07-13 fin : 2023-07-13 18:30:00. .

Escapade Nature Port de la Morinière

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A canoe trip accompanied by an aperitif… At dusk, experience a special moment in the marsh, with its bewitching light and atmosphere…

Un paseo en canoa acompañado de un aperitivo… Al atardecer, disfrute de un momento especial en la marisma, con su luz y su ambiente hechizantes…

Eine Kanufahrt, begleitet von einem Aperitif… In der Abenddämmerung erleben Sie einen besonderen Moment im Sumpf mit einem Licht und einer bezaubernden Stimmung…

Mise à jour le 2023-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire