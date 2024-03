Escapade nature La vie autour des arbres Centre EDEN Cuisery, jeudi 25 avril 2024.

Escapade nature La vie autour des arbres Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire

Venez découvrir les arbres et leurs habitants. Lors de cette animation vous aurez l’occasion de (re)connaître les indices de présence laissés par les animaux qui vivent dans les arbres , la notion d’écosystème et l’importance d’une forêt diversifiée.

Tous les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. A partir de 8 ans.

Prévoir pour les sorties protections solaire/ pluie, lunettes, chaussures fermées, bottes.

Les sorties sont dépendantes des aléas de la météo.

Merci de vous présenter à l’accueil du centre EDEN 15 mn avant l’animation

Réservations obligatoires nombre de place limité. Réservation en ligne possible. 7 7 EUR.

Début : 2024-04-25 10:00:00

fin : 2024-04-25 12:30:00

Centre EDEN 126 rue de l’Église

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté eden71@saoneetloire71.fr

