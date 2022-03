Escapade musicale – Autour de Massenet Saint-Malo, 5 avril 2022, Saint-Malo.

Escapade musicale – Autour de Massenet Auditorium du conservatoire C.Debussy 14 rue des Chênes Saint-Malo

2022-04-05 – 2022-04-05 Auditorium du conservatoire C.Debussy 14 rue des Chênes

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Connu avant tout pour ses opéras, comme Manon (1884), Werther ( 1892) ou Thaïs (1894), Jules Massenet laisse aussi près de 300 mélodies pour chant et piano.

Au cours de cet escapade, nous plongerons le spectateur dans l’ambiance de la Belle Epoque et de ses salons. des mélodies, des scénettes et des extraits de ses opéras seront interprétés par les élèves de la classe de chant de Béatrice Tronel.

Sur réservation auprès du conservatoire

conservatoire@saint-malo.fr http://www.ville-saint-malo.fr/

Auditorium du conservatoire C.Debussy 14 rue des Chênes Saint-Malo

