2022-09-02 – 2022-09-02 45 45 EUR Evadez-vous le temps d’une croisière musicale, bercé par la musique et la Meuse… cela vous tente ? Croisière musicale de 3h avec Franck & Paco (Pop-Rock acoustique) le vendredi 2 septembre au départ de GIVET à 19h Repas 3 services (entrée-plat-dessert) servi à bord (boissons non comprises) 45€/personne Au menu : Entrée : Quiche au Maroilles Plat : Fondant de veau à l’Ardwenn – Gratin de pommes de terre – Salade aux lards Dessert : Tartelette aux myrtilles Informations complémentaires : www.croisieres-charlemagne.com ou 03 24 42 92 49 +33 3 24 42 92 49 dernière mise à jour : 2022-03-28 par

