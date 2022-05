Escapade Musicale

2022-06-20 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-20 Bercé par l’exotisme et la magie d’airs de musique populaire, vous allez découvrir des univers sonores envoûtants.



● Orchestres d’Harmonie Benjamin et Junior du Conservatoire

Avant le départ des grandes vacances, les Orchestres d'Harmonie du Conservatoire vous convient à un concert de fin d'année placé sous le signe de l'évasion, dans l'auditorium Campra du Conservatoire Bercé par l'exotisme et la magie d'airs de musique populaire, vous allez découvrir des univers sonores envoûtants.

● Orchestres d'Harmonie Benjamin et Junior du Conservatoire

● Sylvain Guignery | direction



