Escapade « Les Pépites de la Cèze » Méjannes-le-Clap, 24 juin 2021-24 juin 2021, Méjannes-le-Clap.

Escapade « Les Pépites de la Cèze » 2021-06-24 – 2021-06-24

Méjannes-le-Clap 30430

Une envie d’aventure? L’Office de Tourisme, la Grotte de la Salamandre et Cèze Canoë vous ont concocté une escapade unique: – Visite privée de la Grotte de la Salamandre à 9h30 – Départ à pied pour la plage du Roy (déjeuner tiré du sac ou, en option, pique-nique préparé par la Grotte de la Salamandre) – Descente de la Cèze en canoë depuis la Plage du Roy: un parcours unique et inédit grâce auquel vous découvrirez les Gorges dans leur ensemble. Au programme : paysages sauvages et préservés, plages cachées, nature et calme… Ca y est, vous en rêvez ? Réservez vite au +33(0)4 66 24 42 41 65€/ adulte et 54€/enfant (-16 ans).

dbcommercialisation@gmail.com +33 4 66 24 42 41

