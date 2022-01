Escapade landaise Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Trie-sur-Baïse

Escapade landaise Trie-sur-Baïse, 23 avril 2022, Trie-sur-Baïse. Escapade landaise TRIE-SUR-BAISE Départ de Trie en bus Trie-sur-Baïse

2022-04-23 07:15:00 07:15:00 – 2022-04-23 TRIE-SUR-BAISE Départ de Trie en bus

Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées Trie-sur-Baïse EUR 56 Le matin découverte bucolique du parc animalier, guidés sur les sentiers fleuris par Jean Charles.

Puis Le Moulin à eau, véritable « Moulin théâtre » et le verre de l’amitié accompagné de la terrine de cerf. Déjeuner en ferme auberge : apéritif, salade landaise, cote de canard sauce au cèpes et garniture; pastis landais maison et sa crème anglaise; 1/4 vin et café. L’après midi départ pour ST SEVER. visite guidée. Découverte du riche passé historique de la ville, l’abbatiale, le cloitre, les hôtels particuliers.

Retour vers votre région en fin de journée. +33 5 62 35 51 78 http://www.voyages-espiau-tourisme.fr/ TRIE-SUR-BAISE Départ de Trie en bus Trie-sur-Baïse

dernière mise à jour : 2022-01-20 par CDT65|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Trie-sur-Baïse Autres Lieu Trie-sur-Baïse Adresse TRIE-SUR-BAISE Départ de Trie en bus Ville Trie-sur-Baïse lieuville TRIE-SUR-BAISE Départ de Trie en bus Trie-sur-Baïse