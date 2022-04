Escapade. La pêche à pied ludique, sortie spécial enfant, 29 avril 2022, .

Escapade. La pêche à pied ludique, sortie spécial enfant

2022-04-29 – 2022-04-29

12 Devenez de vrais petits pêcheurs à pied responsable! Muni de votre épuisette et de votre seau, partez sur l’estran à la découverte des animaux de bord de mer et des algues. cette animation ludique vous permettra de comprendre les phénomènes d marées, vous sensibilisera au milieu à respecter et vous dévoilera une multitude d’anecdotes ! Durée 2 h. Prévoir bottes ou chaussures qui ne craignent pas l’eau. A 11h le 29/04, 15h30 le 18/07, 14h le 15/08, 14h le 31/08/2022.

