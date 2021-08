Saulcet Saulcet Allier, Saulcet Escapade Gourmande Saulcet Saulcet Catégories d’évènement: Allier

Escapade Gourmande 2021-08-19 08:30:00 08:30:00 – 2021-08-19

Saulcet Allier Saulcet Circuit de 14 km environ. Elle est divisée en 2 étapes reliées par des pauses dégustations accompagnées de mets bourbonnais. La découverte du patrimoine bâti et du vignoble au cours de la promenade complète le désir d’apprécier le territoire. +33 7 62 95 86 77 dernière mise à jour : 2021-07-30 par

