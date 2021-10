ESCAPADE GAME D’HALLOWEEN Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap, 24 octobre 2021, Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap.

HALLOWEEN AVEC LES OFFICES DE TOURISME DE CÈZE CÉVENNES ET MÉJANNES LE CLAPDate du début de l’événement : 25/10/2021Date de la fin de l’événement : 08/11/2021Le mystère de la disparition de Gaspard…Les offices de tourisme de Cèze Cévennes et de Méjannes-le-Clap fêtent Halloween ! Pour mériter vos surprises gourmandes, il vous faudra résoudre un mystère et retrouver Gaspard le renard.”Gaspard, le renard de Cèze Cévennes est introuvable ! Un malheur lui serait-il arrivé ?Une étrange silhouette a été aperçue à plusieurs reprises arpentant les ruelles et les chemins de Cèze Cévennes. Sur son passage, elle a dispersé de curieuses feuilles de papier avec des dessins et des chiffres étranges… Un coffre a aussi mystérieusement fait son apparition dans l’office de tourisme de Méjannes le Clap… Mais il est verrouillé par un code à 4 chiffres !Retrouver Gaspard en suivant la trace du mystérieux personnage : voici la mission de votre équipe d’aventuriers !”A la croisée du jeu de piste, de la chasse aux trésors et de l’escape game, ce jeu vous placera face à des énigmes et vous fera parcourir notre territoire. Cette activité s’adresse aux familles (à partir de 12 ans) et aux groupes d’adultes. Aussi, si vous n’avez jamais fait d’escape game, cette activité sera pour vous une excellente initiation ! Serez-vous à la hauteur pour résoudre le mystère et sauver Gaspard !?POUR JOUER Rendez-vous jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint dans les offices de tourisme de Cèze Cévennes (Allègre-les-Fumades, Barjac, Bessèges, Saint-Ambroix) ou de Méjanes le Clap. Vous recevrez votre livret gratuit et pourrez débuter le jeu !ATTENTION : N’oubliez pas de regarder les heures d’ouverture de vos offices de tourisme avant de vous y rendre.Horaires de l’Office de tourisme de Méjennes le Clap :lundi 09:00–12:00, 14:00–17:00mardi 09:00–12:00, 14:00–17:00mercredi 09:00–12:00, 14:00–17:00jeudi 09:00–12:00, 14:00–17:00vendredi 09:00–12:00, 14:00–17:00samedi 08:30–12:30dimanche FerméHoraires de l’Office de tourisme d’Allègre-les-Fumades lundi 09:30–13:00, 14:00–17:00mardi 09:30–13:00, 14:00–17:00mercredi 09:30–13:00, 14:00–17:00jeudi 09:30–13:00, 14:00–17:00vendredi 09:30–13:00, 14:00–17:00samedi Fermédimanche FerméInfos au 04 66 24 80 24 ou au 04 66 24 42 41

accueil@mejannesleclap.com +33 4 66 24 42 41

