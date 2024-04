Escapade ferroviaire la 35ème Haybes, samedi 27 juillet 2024.

Un saut de puce de Vireux à Haybes ! Le Fond de Molhain à Vireux a plus d’un atout une Collégiale, un Mont, un barrage et la belle Vallée du Viroin. La remontée du Deluve jusqu’à La Folie nous offre de grandes perceptives paysagères pour plonger à Haybes-la-Jolie par une voie asinienne. (*Départ possible de la gare de Charleville-Mézières, à préciser lors de la réservation). Départ à 09h45 Distance 15km, avec 315m de dénivelé. Réservation obligatoire au 03.24.42.90.57 ou charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr

0 0 EUR.

Haybes 08170 Ardennes Grand Est charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr

