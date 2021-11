Ludes Ludes Ludes, Marne Escapade en vélo electrique et visite de caves / Dégustation – Champagne Canard-Duchêne Ludes Ludes Catégories d’évènement: Ludes

Ludes Marne Ludes En toute autonomie, explorez les environs de Ludes en vélos électrique. Notre village classé 1er Cru situé au cœur des vignes sur les coteaux de la Montagne de Reims.

Puis découvrez les caves de la Maison creusées à la main au XIXe siècle. Terminez en douceur par une dégustation dans le parc du Domaine entouré de vignes. Détail:

– Maximum de 10 personnes par groupe

– Départ depuis le Domaine Canard-Duchêne, à Ludes (horaires sur demande)

– Durée du tour : 2h dans les vignes (non guidée)

– Visite de cave et dégustation de deux cuvées : Bio Extra-Brut et Léonie Brut Rosé Nombre de places limitées, sur réservation. +33 3 26 61 11 60 https://www.canard-duchene.fr/fr/ Champagne Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard Ludes

