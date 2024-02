Escapade en forêt de Cerisy au rythme des chevaux L’embranchement Montfiquet, samedi 2 novembre 2024.

Escapade en forêt de Cerisy au rythme des chevaux L’embranchement Montfiquet Calvados

Profitez d’une balade attelée au rythme des chevaux pour découvrir la forêt de Cerisy. De nombreuses particularités vous seront dévoilées la forêt de Cerisy et sa gestion en réserve naturelle, la faune et la flore forestière. Cette agréable escapade fera une halte à l’étang du Titre, appelé aussi la mare aux biches. Vous apprécierez le calme de cet étang où grenouilles, crapauds et tritons s’y épanouissent.

Réservation obligatoire.

(10km/2h30) Niveau 1

Profitez d’une balade attelée au rythme des chevaux pour découvrir la forêt de Cerisy. De nombreuses particularités vous seront dévoilées la forêt de Cerisy et sa gestion en réserve naturelle, la faune et la flore forestière. Cette agréable escapade fera une halte à l’étang du Titre, appelé aussi la mare aux biches. Vous apprécierez le calme de cet étang où grenouilles, crapauds et tritons s’y épanouissent.

Réservation obligatoire.

(10km/2h30) Niveau 1 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-02 14:30:00

fin : 2024-11-02 16:30:00

L’embranchement D572

Montfiquet 14490 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

L’événement Escapade en forêt de Cerisy au rythme des chevaux Montfiquet a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Isigny-Omaha