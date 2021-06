MONTFIQUET Maison de la Forêt Montfiquet Escapade en forêt de Cerisy, au rythme des chevaux Maison de la Forêt MONTFIQUET Catégorie d’évènement: Montfiquet

du lundi 19 juillet au mercredi 1 septembre à Maison de la Forêt

Profitez d’une balade attelée au rythme des chevaux pour découvrir la forêt de Cerisy. De nombreuses particularités vous seront dévoilées : la forêt de Cerisy et sa gestion en réserve naturelle, la faune et la flore forestière. (10km/3h) – Niveau 1

Tarif de base 15,00€ Tarif enfant 9,00€ 4-12 ans

Maison de la Forêt L'embranchement,14490,MONTFIQUET MONTFIQUET

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T16:00:00 2021-07-19T19:00:00;2021-08-04T16:00:00 2021-08-04T19:00:00;2021-08-16T16:00:00 2021-08-16T19:00:00;2021-09-01T16:00:00 2021-09-01T19:00:00

