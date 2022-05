Escapade en Beaujolais – Départ de Mâcon Mâcon, 9 mai 2022, Mâcon.

Mâcon Saône-et-Loire

EUR 75 75 Un après-midi au départ de Mâcon pour découvrir le vignoble du Beaujolais. Des arrêts dans les vignes et face à de beaux panoramas sont au programme. L’occasion d’en savoir plus sur l’histoire et les spécificités du vignoble. La visite de deux exploitations viticoles et la dégustation d’environ 10 vins sont prévues pour compléter parfaitement cet après-midi.

contact@beaubourgwinetour.com

