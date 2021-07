Paris Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes Paris ESCAPADE EN BATEAU MOUCHE Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes Paris Catégorie d’évènement: Paris

ESCAPADE EN BATEAU MOUCHE Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 16 juillet 2021

de 10h à 14h

gratuit

une petite croisière sur la Seine, ça vous tente ? Nous vous y invitons ;o) une croisière guidée d’une heure pour découvrir ou redécouvrir Paris au fil de l’eau. Un déjeuner pique nique sur les quais à proximité de la Tour Eiffel vous permettra de vous remettre de vos émotions ;o) Départ du centre à 10h15 avec votre pique nique. Animations -> Visite guidée Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes 76 bis rue de Rennes Paris 75006

Contact :Centre Paris Anim’ Richard Wright-ACTISCE 0143541658 carennes@actisce.org 0143541658 carennes@actisce.org Animations -> Visite guidée

2021-07-16T10:00:00+02:00_2021-07-16T14:00:00+02:00

