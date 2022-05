Escapade du mercredi en attelage avec des percherons.

Escapade du mercredi en attelage avec des percherons., 6 juillet 2022, . Escapade du mercredi en attelage avec des percherons.

2022-07-06 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-06 18:00:00 18:00:00 Bellême Attelages propose de vous emmener à bord d’une voiture hippomobile, à la découverte du Château du Tertre, Maison des illustres . Départ à 15h et retour à 18h à la Maladrerie-Saint Martin du Vieux Bellême. Sur réservation 1 semaine avant la date. Pour 2 à 5 Passagers max. A partir de 100€ pour 1 ou 2 passagers,140€ pour 3 ou 4 passagers en voiture de tourisme attelée à 2 percherons. Des droits d’entrée peuvent s’appliquer pour la visite des lieux. Gestes barrières à appliquer sur place Bellême Attelages propose de vous emmener à bord d’une voiture hippomobile, à la découverte du Château du Tertre, Maison des illustres . Départ à 15h et retour à 18h à la Maladrerie-Saint Martin du Vieux Bellême. Sur réservation 1 semaine avant… Bellême Attelages propose de vous emmener à bord d’une voiture hippomobile, à la découverte du Château du Tertre, Maison des illustres . Départ à 15h et retour à 18h à la Maladrerie-Saint Martin du Vieux Bellême. Sur réservation 1 semaine avant la date. Pour 2 à 5 Passagers max. A partir de 100€ pour 1 ou 2 passagers,140€ pour 3 ou 4 passagers en voiture de tourisme attelée à 2 percherons. Des droits d’entrée peuvent s’appliquer pour la visite des lieux. Gestes barrières à appliquer sur place dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville