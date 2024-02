Escapade d’hiver Atelier Confiture Saint-Mars-d’Égrenne, mercredi 28 février 2024.

Escapade d’hiver Atelier Confiture Saint-Mars-d’Égrenne Orne

Les délicieuses confitures de Simon n’auront plus de secret pour vous grâce à cet atelier ! En plus, vous repartirez avec un pot !

Les délicieuses confitures de Simon n’auront plus de secret pour vous grâce à cet atelier ! En plus, vous repartirez avec un pot ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28

Saint-Mars-d’Égrenne 61350 Orne Normandie info@ot-domfront.com

L’événement Escapade d’hiver Atelier Confiture Saint-Mars-d’Égrenne a été mis à jour le 2024-02-09 par OT de Pays de Domfront