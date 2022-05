Escapade détente en Bocage Bressuirais Bressuire, 24 septembre 2022, Bressuire.

Escapade détente en Bocage Bressuirais Bressuire

2022-09-24 – 2022-09-24

Bressuire Deux-Sèvres

Nous vous proposons une parenthèse de bien-être dans un lieu singulier et secret jusqu’à 7 jours avant l’événement.

Des ateliers tutos à la découverte de pratiques de bien-être, de conseils et d’astuces personnalisées pour prendre soin de vous…

Le programme de nos ateliers variant en fonction des saisons et des lieux.

Sur réservation.

+33 6 09 69 36 57

non-communiqué

Bressuire

