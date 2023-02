Escapade d’automne – Sortie du Petit Explorateur Route du Mont Saint Michel, 2 novembre 2023, Domfront en Poiraie .

Escapade d’automne – Sortie du Petit Explorateur

Domfront Route du Mont Saint Michel église Notre-Dame-sur-l’Eau Domfront en Poiraie Orne Route du Mont Saint Michel Domfront

2023-11-02 14:30:00 – 2023-11-02

Route du Mont Saint Michel Domfront

Domfront en Poiraie

Orne

Prenons d’assault le Tertre Sainte Anne et ramassons des châtaignes, fabriquons des masques de feuilles et participons à une course de mini-radeaux !

Prenons d’assault le Tertre Sainte Anne et ramassons des châtaignes, fabriquons des masques de feuilles et participons à une course de mini-radeaux !

Route du Mont Saint Michel Domfront Domfront en Poiraie

dernière mise à jour : 2023-02-13 par