Les tourtons occupent une place de choix au panthéon de la gastronomie montagnarde des Hautes-Alpes. Spécialité culinaire traditionnelle de la vallée du Champsaur, le tourton était autrefois servi pour les fêtes. Surnommés également « coussins du petit Jésus », adaptés aux saisons, les tourtons se consomment aussi bien en entrée qu’en dessert. Ils se présentent sous la forme d’un coussinet de pâte très fine, frit et fourré avec une purée de pomme de terre, tomme fraîche et oignons. Autres variantes sucrées ou salées sont possibles : pommes, épinards ou pruneaux. Ils se dégustent généralement avec une salade verte à l’ail, ou en accompagnement d’une viande. Une spécialité que Jean-Louis Pellegrin, l’emblématique ambasssadeur des Tourtons du Champsaur et son équipe, se feront un plaisir de vous faire découvrir et déguster sur le stand des Hautes-Alpes tout au long de la semaine. Bon appétit ! [www.tourtons.com](http://www.tourtons.com) Les Tourtons occupent une place de choix au panthéon de la gastronomie des Hautes-Alpes. Une spécialité incontournable de la vallée du Champsaur à découvrir et à déguster. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

