ESCAPADE BUISSONNIERE Pleyber-Christ Pleyber-Christ Catégories d’évènement: 29410

Pleyber-Christ

ESCAPADE BUISSONNIERE Pleyber-Christ, 25 août 2022, Pleyber-Christ. ESCAPADE BUISSONNIERE Pleyber-Christ

2022-08-25 – 2022-08-25

Pleyber-Christ 29410 Le temps d’une promenade, immergez-vous dans une nature aux trésors insoupçonnés. Entre champs et boisements, plantes et animaux vous surprendront. Rdv, à 14h, au parking de la Justice. Prévoir des chaussures de marche. Inscription obligatoire : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com Le temps d’une promenade, immergez-vous dans une nature aux trésors insoupçonnés. Entre champs et boisements, plantes et animaux vous surprendront. Rdv, à 14h, au parking de la Justice. Prévoir des chaussures de marche. Inscription obligatoire : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com Pleyber-Christ

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 29410, Pleyber-Christ Autres Lieu Pleyber-Christ Adresse Ville Pleyber-Christ lieuville Pleyber-Christ Departement 29410

Pleyber-Christ Pleyber-Christ 29410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleyber-christ/

ESCAPADE BUISSONNIERE Pleyber-Christ 2022-08-25 was last modified: by ESCAPADE BUISSONNIERE Pleyber-Christ Pleyber-Christ 25 août 2022 29410 Pleyber-Christ

Pleyber-Christ 29410