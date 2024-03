Escapade Bord de mer Atelier Z Névez, lundi 8 juillet 2024.

Escapade Bord de mer dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 19 juillet Atelier Z 720

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T14:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-19T00:00:00+02:00 – 2024-07-19T14:30:00+02:00

Viens découvrir le sud Finistère de Tahiti plage à Port Manec’h, profite de la mer et passe un moment inoubliable dans ce nouveau lieu de la Bidouillerie.

Le lieu et les environs

Bienvenue dans le nouveau lieu de la Bidouillerie ! L’atelier Z accueillera nos séjours cet été. Le lieu est situé dans le Finistère, au bout de la Bretagne, à 6km de la mer. Au programme : baignade, balades, jeux sur la plage et pourquoi pas aller y manger ? Sur le lieu, il y a des animaux qui vont tous par paire (2 moutons, 2 poules et 2 chats) et on peut leur rendre visite ! Le village d’à côté est très joli, ça peut être l’occasion d’aller visiter ce petit bout de Bretagne à travers de chouettes randonnées Comme tous les séjours Bidouillerie, nous serons logés en tentes sur un espace d’herbe. Il y a un petit bois adjacent avec de l’ombre et des cabanes à imaginer !

Les activités

À la Bidouillerie, tu construis ton séjour ! L’équipe d’animateurice sera là avec plein d’idées et on attend avec impatience de savoir ce que tu veux faire pendant ton séjour, ce qui te plaît et connaître tes passions à partager ! À l’atelier Z il y a plein de possibilités, avec un atelier où tu peux apprendre à utiliser des outils avec des personnes qui peuvent t’aider à réaliser tes projets de bricolage ! Il y a un four à pizza pour des repas au top, un trampoline et la possibilité de faire des soirées cinéma avec un vidéoprojecteur et des vrais sièges de cinéma (testés et approuvés).

Pour les soirées, il y a une guinguette pour se retrouver, discuter, faire des jeux et se raconter la journée. On pense que les vacances c’est aussi pour se reposer, bouquiner, prendre soin de soi et des autres et on met des espaces à disposition pour ça. Le camp est organisé pour que tu puisses participer si tu le souhaites à la cuisine et au choix du menu, l’occasion de découvrir les produits bios et locaux de la région, ou de cuisiner en proposant tes spécialités ! Et pour décider ensemble il y aura aussi des temps pour se dire ce qui va ou pas, s’organiser, répartir les tâches quotidiennes (cuisiner, faire le ménage…)

Atelier Z 8 chemin de Kervic, Névez, France Névez 29920 Finistère Bretagne