Escapade Bord de Mer Ado La maison du Golfe, 18 juillet 2022, Le Rohaliguen.

Escapade Bord de Mer Ado

du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet à La maison du Golfe

Rejoins-nous au Centre PEP de Sarzeau, sur un vaste domaine clos de 5 ha, au cœur de la presqu’île de Rhuys. Le centre est bordé au nord par le Golfe du Morbihan et au sud par l’Océan Atlantique. Tu construiras ta propre aventure selon tes envies avec le reste du groupe ! Balades en bord de mer ou dans les terres, grands jeux délirants, soirée concert sur le port… Un lieu idéal pour de multiples possibilités ! **Les incontournables de nos séjours** Chaque séjour à la Bidouillerie est unique ! Tu décideras du programme de chaque journée en forum avec tous les jeunes et les adultes de la colo, selon les envies de chacun-e. L’occasion de laisser s’exprimer tes envies et de faire ce qu’il te plaît. Si pour toi les vacances c’est aussi fait pour se reposer, profite du temps “Ne rien faire!” pour te prélasser dans le tipi ou à l’ombre d’un arbre dans un hamac quand tu le souhaites ! Le camp est organisé pour que tu puisses participer si tu le souhaites à la cuisine et au choix du menu, l’occasion de découvrir les produits bios et locaux de la région, ou de cuisiner en proposant tes spécialités ! **Le lieu et les environs** Comme sur tous les séjours de la Bidouillerie, les enfants et les adultes dorment dans des tentes. Nous serons hébergé en tentes “Kiwis” (grandes tentes collectives de 6 à 8 lits superposés) . Un bloc sanitaire est mis à disposition avec lavabos, douches et WC en libre accès à proximité. Des tentes sont prévues pour l’hébergement, d’autres pour les activités, l’infirmerie, les repas… Un tipi est prévu pour aménager un coin “chill” si tu le souhaites. Nous partagerons des espaces extérieurs (terrain de foot, volley-ball, tables de ping-pong…) avec d’autres jeunes accueilli-es sur le centre. **Les activités** Tu construiras avec le groupe l’ensemble de ton séjour, en fonction de tes envies ! Pour cela, tu participeras au forum durant lequel se prennent les décisions avec le groupe ! Lors de ce séjour, le groupe de 20 jeunes est accompagné par 5 adultes. Il est conçu pour que le groupe organise son séjour de A à Z, en se centrant sur la notion de choix collectif et d’autonomie (activités, budget, gestion de la vie quotidienne, des repas, etc.). Sarzeau regorge de possibilités : tu seras sans doute conquis.e par ses nombreux sentiers côtiers de randonnée, l’animation du centre-ville, les après-midi baignades et jeux sportifs à la plage, de douces (ou hilarantes) veillées autour du feu de camp, une initiation à l’astronomie, les couchers de soleil sur la plage, les excursions dans les rochers, et pourquoi pas de la pêche à pieds ? Un atelier bois te permettra de laisser courir ton imagination… et c’est sans compter sur celle débordante de l’équipe d’animation ! Le rendez vous a lieu en début d’après midi sur place.

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

La maison du Golfe La Maison du Golfe Route Kerséal, 56370 Sarzeau Le Rohaliguen Morbihan



