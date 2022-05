ESCAPADE AUX ILES CHAUSEY Alençon, 15 mai 2022, Alençon.

ESCAPADE AUX ILES CHAUSEY Alençon

2022-05-15 – 2022-05-15

Alençon Orne

Jeune Senior Famille Solidarités

Le dimanche 15 mai 2022

Dimanche 15 mai 2022 : Escapade aux Iles Chausey

Pour fêter ce demi-siècle de sorties organisées par le CCAS. Nous commençons par un inédit, après un départ de Granville et 45 minutes de traversée en bateau, nous accosterons sur la grande île. Chausey est unique en Europe par sa beauté et ses grandes marées. Prenez le temps de vous balader et évadez-vous sur cette île aux allures paradisiaques. Si la chance nous sourit en mer, nous aurons la joie d’apercevoir des dauphins ou des phoques.

Plus d’infos : www.manchetourisme.com/chausey

**********

Des cars achemineront les participants depuis Alençon. Les circuits empruntés permettent également un départ depuis d’autres lieux (voir encadré). Le tarif comprend le transport Aller/Retour et la traversée en bateau (départ : 11h00 et retour : 17h00).

La billetterie ouvrira du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022, les journées du lundi et du mardi étant réservées aux inscriptions des Alençonnais.

Attention : le nombre de places est limité !

HORAIRES DES CARS

Circuit 1

Arrêt Pyramide (av Basingstoke) : 7 h 25

Lycée Alain: 7 h 30

Chapeau Rouge (parking Leader Price) : 7 h 40

Place Foch : 7 h 45

Circuit 2

Résidence Clair Matin : 7 h 25

Rue des Sainfoins : 7 h 30

Calvaire de Courteille : 7 h 35

Place Foch : 7 h 45

Circuit 3

Perseigne (Pl. de la Paix) : 7 h 25

Bas de Montsort (arrêt de bus Ernouf): 7 h 35

Place Foch : 7 h 45

En pratique

Journée aux Iles Chausey // Dimanche 15 mai 2022

Départ de la place Foch à 7 h 45

Retour pour Alençon depuis les Iles Chausey à 17 h 00

Tarifs

• Alençonnais (sur justificatif de domicile)

Plein : 8 €

Réduit : 6 € (pour les bénéficiaires des minimas sociaux, sur présentation d’un justificatif)

Gratuit : enfant -16 ans (sur présentation du livret de famille)

• Non Alençonnais

Plein : 16 €

Réduit : 10 € pour les enfants de 6 à 16 ans

Gratuit : enfant – 6 ans

Billetterie du 9 au 13 mai dans la limite des places disponibles

Les lundi 9 et mardi 10 mai : inscriptions réservées aux Alençonnais

Du mercredi 11 au vendredi 13 mai : ouverture des inscriptions à tous.

• Du lundi 9 au jeudi 12 mai

Au CCAS et dans les Espace France Services de Perseigne et de Courteille

– Au CCAS le lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

– Dans les Espace France Services de Perseigne et de Courteille le lundi de 14h à 17h, mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h.

• Le vendredi 13 mai

Au CCAS uniquement

De 9h à 12h.

Renseignements / Inscriptions / Retrait des billets

Centre Communal d’Action Sociale

Maison des Solidarités

24, place de la Halle au blé à Alençon

Tél. : 02 33 32 41 11

Maison France Service de Perseigne : 02 33 29 70 06 Maison France Service de Courteille : 02 33 80 87 47

Jeune Senior Famille Solidarités

Le dimanche 15 mai 2022

Dimanche 15 mai 2022 : Escapade aux Iles Chausey

Pour fêter ce demi-siècle de sorties organisées par le CCAS. Nous commençons par un inédit, après un départ de Granville et 45 minutes de…

+33 2 33 32 41 11

Jeune Senior Famille Solidarités

Le dimanche 15 mai 2022

Dimanche 15 mai 2022 : Escapade aux Iles Chausey

Pour fêter ce demi-siècle de sorties organisées par le CCAS. Nous commençons par un inédit, après un départ de Granville et 45 minutes de traversée en bateau, nous accosterons sur la grande île. Chausey est unique en Europe par sa beauté et ses grandes marées. Prenez le temps de vous balader et évadez-vous sur cette île aux allures paradisiaques. Si la chance nous sourit en mer, nous aurons la joie d’apercevoir des dauphins ou des phoques.

Plus d’infos : www.manchetourisme.com/chausey

**********

Des cars achemineront les participants depuis Alençon. Les circuits empruntés permettent également un départ depuis d’autres lieux (voir encadré). Le tarif comprend le transport Aller/Retour et la traversée en bateau (départ : 11h00 et retour : 17h00).

La billetterie ouvrira du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022, les journées du lundi et du mardi étant réservées aux inscriptions des Alençonnais.

Attention : le nombre de places est limité !

HORAIRES DES CARS

Circuit 1

Arrêt Pyramide (av Basingstoke) : 7 h 25

Lycée Alain: 7 h 30

Chapeau Rouge (parking Leader Price) : 7 h 40

Place Foch : 7 h 45

Circuit 2

Résidence Clair Matin : 7 h 25

Rue des Sainfoins : 7 h 30

Calvaire de Courteille : 7 h 35

Place Foch : 7 h 45

Circuit 3

Perseigne (Pl. de la Paix) : 7 h 25

Bas de Montsort (arrêt de bus Ernouf): 7 h 35

Place Foch : 7 h 45

En pratique

Journée aux Iles Chausey // Dimanche 15 mai 2022

Départ de la place Foch à 7 h 45

Retour pour Alençon depuis les Iles Chausey à 17 h 00

Tarifs

• Alençonnais (sur justificatif de domicile)

Plein : 8 €

Réduit : 6 € (pour les bénéficiaires des minimas sociaux, sur présentation d’un justificatif)

Gratuit : enfant -16 ans (sur présentation du livret de famille)

• Non Alençonnais

Plein : 16 €

Réduit : 10 € pour les enfants de 6 à 16 ans

Gratuit : enfant – 6 ans

Billetterie du 9 au 13 mai dans la limite des places disponibles

Les lundi 9 et mardi 10 mai : inscriptions réservées aux Alençonnais

Du mercredi 11 au vendredi 13 mai : ouverture des inscriptions à tous.

• Du lundi 9 au jeudi 12 mai

Au CCAS et dans les Espace France Services de Perseigne et de Courteille

– Au CCAS le lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

– Dans les Espace France Services de Perseigne et de Courteille le lundi de 14h à 17h, mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h.

• Le vendredi 13 mai

Au CCAS uniquement

De 9h à 12h.

Renseignements / Inscriptions / Retrait des billets

Centre Communal d’Action Sociale

Maison des Solidarités

24, place de la Halle au blé à Alençon

Tél. : 02 33 32 41 11

Maison France Service de Perseigne : 02 33 29 70 06 Maison France Service de Courteille : 02 33 80 87 47

Alençon

dernière mise à jour : 2022-05-03 par